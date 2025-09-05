Roberto Alvarado es uno de los mejores jugadores que hay en la Liga MX, por lo que los aficionados de Chivas suelen exigir que sea la figura de cada partido; sin embargo, ante la baja de juego que ha vivido, los seguidores se han volcado en su contra.

Durante este Apertura 2025, la exigencia de los seguidores rojiblancos se ha incrementado sobre el rendimiento del extremo rojiblanco, en donde no ha podido estar a la altura, por lo que inclusive se ha ganado los abucheos de los hinchas del Guadalajara.

Es por eso que el Piojo admitió que acepta las críticas de la gente y admitir que ha quedado en deuda; sin embargo, se mantiene comprometido en mejorar para seguir brillando con el Rebaño y con la Selección Mexicana.

“Siempre va a haber críticas. Realmente no me lo tomo personal, siempre trato de aceptar cuando estoy mal, cuando no estoy en buen momento. Tratando de mejorar en lo que me hace falta y tratando de dar mi cien por ciento, primeramente en mi club que para estar aquí, tienes que estar bien en tu club

“Tomo para bien las críticas, obviamente trato de no engancharme y hacer mi trabajo. Disfrutar de lo que hago, que para mí, estoy viviendo el sueño“, aseguró el futbolista del chiverío durante la concentración con la Selección Mexicana.

¿Por qué ha sido criticado el Roberto Alvarado en Chivas?

Ante la ola de malos resultados, la afición del Guadalajara ha perdido la paciencia con los futbolistas, en donde el Piojo sería uno de los más señalados debido a la baja de juego que ha registrado, además de ser uno de los elementos de los que la gente espera más por sus innegables cualidades.