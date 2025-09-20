Las Chivas de Guadalajara necesitan escalar en la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga MX, ya que de momento se ubican fuera de los puestos de Play-In. El Rebaño Sagrado se enfrentará este sábado ante Toluca por la Jornada 9, en el Estadio Akron.

Después de lo que fue la victoria ante América y el reciente empate entre semana frente a Tigres UANL, los dirigidos por Gabriel Milito se enfrentan a otro rival de peso, con la ilusión de demostrar que pueden pelear ante los grandes candidatos.

Como es sabido, el duelo ante Toluca NO será trasmitido en señal abierta para ningún canal de México. Sólo se podrá acceder a las imágenes del encuentro a través de Amazon Prime, plataforma que tiene los derechos exclusivos para los juegos en los que Chivas hace de local por la Liga MX.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas vs. Toluca por la Liga MX?

El partido entre Chivas y Toluca correspondiente a la octava jornada del Apertura 2025 se jugará este sábado 20 de septiembre a partir de las 19:07 (hora local) desde el Estadio Akron ubicado en Guadalajara.

Guadalajara vs. Toluca: dónde ver la transmisión EN VIVO

El duelo ante Toluca no contará con transmisión en señal abierta. El encuentro solo estará disponible a través de Amazon Prime, plataforma que tiene los derechos exclusivos. Sin embargo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO desde Rebaño Pasión.