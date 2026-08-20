Armando González ya salió de Chivas con destino al Olympiacos de Grecia, equipo con el que firmó por los próximos cinco años, aunque su aventura podría terminar antes si consigue dar el salto a un club de mayor jerarquía en Europa. Mientras los aficionados del Guadalajara todavía lamentan la salida de uno de sus grandes ídolos recientes, los seguidores del conjunto helénico viven una situación completamente diferente y están ilusionados con su llegada.

Y es que durante su bienvenida en redes sociales, los aficionados del Olympiacos se mostraron muy ilusionados con tener a un delantero de las características de La Hormiga. Muchos de ellos aseguran que un futbolista como González es precisamente lo que le hacía falta al equipo, por lo que ya esperan verlo debutar y comenzar a sumar minutos. Incluso, algunos se aventuraron a señalar que podría terminar convirtiéndose sin problemas en el delantero titular del equipo hacia el final de la temporada.

Armando González se va al fútbol de Grecia.

Sin embargo, lo más curioso de su bienvenida fue que los aficionados del Olympiacos ya comenzaron a ponerle un nuevo apodo a Armando González. En sus primeros mensajes sobre el delantero mexicano, varios seguidores hicieron referencia a sus ojos grandes y a la mirada de inocencia que suele tener cuando está fuera del terreno de juego para comenzar a llamarlo “Bambi”, un sobrenombre que rápidamente comenzó a llamar la atención entre los aficionados rojiblancos.

En México, por supuesto, se le conoce como La Hormiga, mientras que en algunas ocasiones también ha sido llamado “el Otaku del Gol”, un apodo que el propio delantero confesó que, aunque terminó aceptando, inicialmente le molestaba. Ahora habrá que esperar para saber si González adopta definitivamente este nuevo sobrenombre en Grecia o si, por el contrario, los aficionados del Olympiacos terminan conociéndolo también como La Hormiga, pero ahora en griego.

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Lo cierto es que Armando González comienza una nueva etapa de su carrera con una afición que ya tiene grandes expectativas sobre él. La Hormiga tendrá que demostrar dentro de la cancha por qué Olympiacos decidió apostar por su fichaje y, mientras tanto, sus nuevos seguidores ya encontraron una manera particular de identificarlo desde sus primeros días en Grecia.

¿Por qué Armando González tiene el apodo de “La Hormiga”?

Cabe recordar que, en una anécdota que Armando González ha compartido en varias ocasiones e incluso ha contado su propio padre, el delantero recibió el apodo de La Hormiga desde que era muy pequeño. Todo comenzó porque, durante su infancia, a González le daban mucho miedo estos insectos y, debido a una confusión con sus papás, gritaba “yiyiga” cada vez que veía una. La expresión comenzó a utilizarse entre sus familiares y amigos hasta convertirse en su sobrenombre habitual, uno que finalmente lo acompañó incluso cuando llegó al futbol profesional.