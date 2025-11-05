El Apertura 2025 está en su punto más emocionante, pero la dirección deportiva de Chivas ya debe ir un paso adelante. Mientras el equipo de Gabriel Milito pelea por cerrar el torneo dentro de los primeros seis lugares, en Verde Valle ya se comienzan a planear los fichajes para el Clausura 2026 e incluso algunos movimientos pensando en el próximo verano.

Una de las zonas donde siempre vale la pena reforzar es la defensa. Si bien José Castillo, Luis Romo y Diego Campillo (cuando se recupere de su lesión) apuntan a mantener la titularidad, la posible salida de Gilberto Sepúlveda podría abrir un espacio que la directiva rojiblanca buscaría cubrir con un fichaje estratégico para no debilitar la zaga.

Una opción que suena muy interesante para la Dirección Deportiva encabezada por Javier Mier es la de Alonso Aceves, lateral izquierdo del Pachuca, de 24 años y 1.80 metros de estatura. Según el periodista Raúl Gómez, el futbolista lleva varios meses solicitando su salida de los Tuzos, por lo que la directiva hidalguense estaría dispuesta a escuchar ofertas por él.

Aceves encaja perfectamente en el tipo de jugador que le gusta a Gabriel Milito: versátil y con buena salida de balón. Además de desempeñarse como lateral izquierdo, también puede jugar como defensa central, donde ofrece soluciones tácticas ante ausencias o partidos de mayor exigencia. De acuerdo con Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 2 millones de euros, y la buena relación entre Pachuca y Chivas podría facilitar cualquier negociación.

Alonso Aceves destaca tanto al ataque como en la defensa cuando juega como lateral

En cuanto a rendimiento, Alonso Aceves combina muy bien el ataque y la defensa, destacando en métricas como intercepciones, duelos defensivos ganados y disparos bloqueados. A esto se suma su capacidad para generar peligro con pases hacia adelante y acciones progresivas, características que lo convierten en un refuerzo ideal para el estilo ofensivo y táctico que propone Milito en el Guadalajara.