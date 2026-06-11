En el Estadio Azteca, la Selección Mexicana jugó un buen partido, pero quedó la sensación de que pudo haber sido más abultada la diferencia ante Sudáfrica. La gran pregunta que surge entre los aficionados del Tri es por qué el equipo de Javier Aguirre no pudo generar más peligro sobre la portería africana, mientras que en Rebaño Pasión nos preguntamos por qué es tan despiadada la crítica contra Roberto Alvarado cuando fue uno de los mejores cinco jugadores de la cancha. Sin dudas el “villano” de una historia mal contada.

Para sorpresa de muchos, Javier Aguirre decidió en los últimos meses que el Tri para el Mundial 2026 fuese un equipo que presione más arriba y que domine al rival con el control del balón. La lectura del timonel no es errada debido a que en el medio campo cuenta con jugadores que entienden muy bien cómo moverse en la cancha para generar espacios y manejar la pelota; adelante Raúl Jiménez se lleva la marca, sabe proteger el balón y pivota bien, mientras que en el fondo Raúl Rangel, César Montes, Johan Vázquez, Israel Reyes y Jesús Gallardo se animan a jugar con la presión del rival.

En el Estadio Azteca, esta idea de juego que buscaba Aguirre llevar adelante no se vio a pesar de que enfrente había un rival como Sudáfrica que parecía amateur. Daría la sensación de que faltó imaginación o coraje al momento de atacar para que el resultado sea más abultado. De todas maneras, lo que desde sí llama bastante la atención es que nuevamente especialistas y aficionados le caen a Roberto Alvarado cuando Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Luis Chávez y Gilberto Mora poco hicieron para ser más punzantes sobre la portería de Williams.

Roberto Alvarado jugó un partidazo ante Sudáfrica. (Foto: IMAGO7)

En un partido discreto de todo el conjunto nacional, el Piojo apareció con un centro preciso para que Raúl Jiménez marcara el 2-0 de cabeza. Previo a su asistencia se asoció bien con Quiñones y Gutiérrez, y siempre se mostró disponible para recibir el balón con tranquilidad.

No hay dudas de que al momento de atacar falló, perdió siete veces la pelota, pero de lo que nadie habla es de la faceta defensiva. Según las estadísticas de Sofascore, el Piojo recuperó seis balones, seis más que Lira y dos más que Julián Quiñones e Israel Reyes. A su vez, de 14 duelos ganó 9 duelos por su zona. Es claro que para Javier Aguirre es importante que cumpla en su faceta defensiva por el carril derecho y así lo ha hecho desde que el Vasco es DT del Tri. Ya al momento de atacar se puede analizar que la idea es que reciba libre, nunca de espalda, con la certeza de a quién pasar el balón y encarar.

Por otro lado, al momento de atacar en México el único que se destacó fue Julián Quiñones que se cansó de gambetear sudafricanos, mientras que el resto, entre ellos el Piojo, no hizo daño. Sin embargo, cuando el goleador de Al-Qadisiyah Football Club fue reemplazado, el futbolista de Chivas apareció con un centro justo para que Raúl Jiménez anote el 2-0 final. Mientras muchos afirman que están hartos de verlo y que no es el mismo de Chivas, Roberto Alvarado volvió a cumplir en silencio detrás de Quiñones, Lira y Jiménez.