Armando González firmó una temporada 2025/2026 simplemente espectacular, una que lo llevó a convertirse en Campeón de Goleo y posteriormente Subcampeón de Goleo en los dos torneos del año futbolístico. Ese nivel lo catapultó hasta la Selección Mexicana y le permitió ganarse un lugar en la convocatoria para el Mundial 2026. Sin embargo, su panorama cambió drásticamente a solo un día del debut del Tri en la Copa del Mundo, pues su posición dentro de la rotación ofensiva parece haber perdido fuerza.

De acuerdo con diversos reportes surgidos durante los últimos días, la Hormiga habría pasado de ser considerada la segunda opción en ataque para Javier Aguirre a ocupar actualmente el cuarto lugar en la jerarquía de delanteros. Esta situación reduciría considerablemente sus posibilidades de sumar minutos durante el torneo. No obstante, si se analizan los números que dejó durante la temporada, existen argumentos sólidos para pensar que merece una participación mucho mayor con la Selección Mexicana.

Si bien resulta complicado comparar directamente con Santiago Giménez debido a los pocos minutos que acumuló tras su lesión de tobillo, los datos sí permiten contrastar el rendimiento de Armando González con el de Raúl Jiménez y Guillermo Martínez. En varios apartados ofensivos, el delantero rojiblanco aparece por encima de ambos, destacando en métricas como goles anotados sin contar penales, goles esperados, toques dentro del área rival, porcentaje de conversión y asistencias esperadas, indicadores que reflejan el enorme impacto que tuvo durante el último año futbolístico.

Además, el dominio de Armando González dentro de la Liga MX fue notable. Aún sin jugar la Liguilla, terminó como el delantero con más goles sin penales, lideró la competición en goles esperados y también fue el atacante con más anotaciones de cabeza. Este último dato resulta especialmente interesante porque una de las principales razones que explicarían la presencia de Guillermo Martínez en la convocatoria sería precisamente su fortaleza en el juego aéreo. Sin embargo, los números demuestran que la Hormiga también sobresale en ese apartado y puede ofrecer esa misma variante ofensiva.

Armando González debería ser el segundo delantero, solo por detrás de Raúl Jiménez

Las comparaciones con Raúl Jiménez siempre deben analizarse con contexto, pues el atacante del Fulham compite semana a semana en la Premier League y posee características muy distintas a las de Armando González. Por jerarquía, experiencia y nivel internacional, el Lobo Mexicano merece ser el titular de la Selección Mexicana. Sin embargo, las estadísticas y el rendimiento reciente sugieren que la Hormiga debería ser su suplente natural e incluso una alternativa para compartir la cancha en determinados escenarios. Ambos delanteros cuentan con cualidades complementarias que podrían potenciar el ataque del Tri, algo que Javier Aguirre tendrá que valorar conforme avance el Mundial.