Fernando Quirarte salió en defensa de Brian Gutiérrez tras las críticas que recibió por su actuación en el debut de México en el Mundial 2026.

Fernando Quirarte salió en defensa de Brian Gutiérrez luego de las críticas que recibió tras su actuación en el debut de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 frente a Sudáfrica.

Y es que aunque el TRI consiguió la victoria, parte de la afición y algunos analistas señalaron que al jugador delClub Deportivo Guadalajara le pesó el escenario de una Copa del Mundo.

Durante una entrevista con FOX, Fernando Quirarte reconoció que Brian Gutiérrez no tuvo el desempeño que esperaba en su presentación mundialista, pero consideró que se trata de una situación normal para un futbolista que enfrenta por primera vez un compromiso de esa magnitud.

“En cuanto a lo de Brian, yo creo que es un jugador con mucha capacidad y, bien, ya pagó el precio de no haber jugado como él hubiera deseado”.

Asimismo, resaltó la fortaleza mental que ha mostrado Brian Gutiérrez tanto en la Selección Mexicana como en el Rebaño Sagrado: “Yo creo que tiene la capacidad mental por su forma de ser, la actitud que ha mostrado cuando ha jugado tanto en la selección como en Chivas, de levantarse de este bachecito que tuvo porque, te repito, es normal que haya pesado este debut”, concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Tras arrancar con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al vencer a Sudáfrica, la Selección Mexicana volverá a la actividad este jueves 18 de junio cuando se mida a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, en un duelo clave dentro de la fase de grupos.

Cabe mencionar que el encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de las señales de TUDN y Azteca Deportes.