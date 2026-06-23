La posibilidad de que Guillermo Ochoa sea titular con la Selección Mexicana en el partido ante Chequia continúa generando conversación. Y es que durante la conferencia de prensa previa al compromiso de la Fecha 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, Javier Aguirre volvió a ser cuestionado sobre el experimentado guardameta y la opción de que ocupe el lugar de Raúl Rangel.

Ante los constantes cuestionamientos sobre el tema, el “Vasco” Aguirre dejó clara su postura y aseguró que no revelará detalles sobre sus decisiones antes del partido.

“Las mesas de debate se dedican a generar polémica; yo no voy a regalar nada. Lamentablemente, por lesión perdimos a Malagón y Huescas; en la selección están los que están en mejor momento. Yo estoy para que mis jugadores jueguen bien y estén bien; no hemos jugado bien en los dos partidos que jugamos”, mencionó.

Posteriormente, el entrenador del TRI cerró el tema con una frase que provocó risas entre los presentes, dejando en claro que lo decía en tono de broma: “No me vuelvan a preguntar nada de Memo”.

Cabe mencionar que por ahora, la incógnita sobre quién defenderá la portería de la Selección Mexicana frente a Chequia sigue sin resolverse, pero esto se sabrá horas antes del enfrentamiento.

¿Cuándo será el partido de México vs. Chequia?

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 24 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, y será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca Deportes y ViX.