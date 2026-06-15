Mientras México disputa el Mundial 2026, recordamos la curiosa historia de un histórico de Chivas cuyo nombre dio origen a una de las expresiones más famosas del futbol mexicano.

Mientras la Selección Mexicana disputa el Mundial 2026 y nombres como Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González acaparan la atención de la afición, una vieja historia vinculada a Chivas vuelve a cobrar vigencia. Se trata del famoso “Síndrome del Jamaicón”, una expresión que forma parte del vocabulario futbolístico mexicano desde hace décadas y cuyo origen está relacionado con uno de los jugadores más emblemáticos del Guadalajara.

José Villegas Tavares, mejor conocido como Jamaicón Villegas, fue uno de los integrantes del legendario Campeonísimo de Chivas y también representó a México en la Copa del Mundo de 1958. Fue precisamente durante las concentraciones de la Selección cuando comenzó a forjarse la historia que terminaría dándole nombre a una expresión todavía vigente.

Los relatos de la época cuentan que el defensor sufría una enorme nostalgia cada vez que pasaba largas temporadas lejos de México. Extrañaba la comida, su familia, los amigos y las costumbres de su país. Aquellas historias se hicieron tan populares que con el tiempo los periodistas comenzaron a utilizar el término “Síndrome del Jamaicón” para describir a los futbolistas mexicanos que no lograban adaptarse cuando emigraban al extranjero.

Décadas después, la expresión sigue apareciendo cada vez que un jugador mexicano regresa prematuramente de Europa o tiene dificultades para consolidarse lejos de casa. Lo que pocos recuerdan es que todo comenzó con un histórico de Chivas y con una anécdota mundialista que terminó convirtiéndose en parte del folclore del futbol mexicano.

¿Cómo le fue a México en Suecia 1958?

México tuvo una actuación muy complicada en el Mundial de Suecia 1958, torneo en el que integró un grupo junto a Suecia, Hungría y Gales. El Tri perdió sus tres partidos: 3-0 ante Suecia, 2-1 frente a Gales y 4-0 contra Hungría, terminando último de su grupo sin puntos. Aun así, aquella Copa del Mundo quedó marcada en la historia del futbol mexicano porque fue la primera participación mundialista de figuras emblemáticas como el histórico defensor de Chivas, José Villegas Tavares, cuyo nombre terminaría dando origen al famoso “Síndrome del Jamaicón”.