Humberto Hernández expresó su confianza en el arquero de Chivas de cara a la Copa del Mundo 2026.

El debate sobre quién debe ser el portero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026 continúa generando opiniones entre aficionados, analistas y exfutbolistas.

Sin embargo, para Humberto “Gansito” Hernández, la discusión parece estar cerca de terminar, ya que considera que todo apunta a que Javier Aguirre ya tomó la decisión de confiar la portería a Raúl Rangel.

En entrevista con TVC Deportes, Humberto Hernández señaló que gran parte de la polémica ha sido impulsada por la prensa y la afición, pues desde su perspectiva el cuerpo técnico del TRI ya tendría definido al arquero que iniciará el Mundial.

“En lo personal, el debate lo hacemos nosotros, la prensa, los mexicanos que nos gusta el futbol, porque al parecer ya tomaron la decisión o el profe Javier ya tomó la decisión de que sea el “Tala” y yo creo que en vez de estar debatiendo tendríamos que sumarnos a apoyarlos, al que esté, al que le toque, darle buena vibra, darle la confianza, no estarlo queriendo criticar, o que si soy de otro equipo y no le voy a las Chivas, entonces es tiempo de unirnos”, expresó.

Además de pedir respaldo para el elegido, el “Gansito” Hernández dejó claro en dicha plática que, si la decisión dependiera de él, también apostaría por el guardamete del Club Deportivo Guadalajara.

“A mí, en lo personal, Rangel lo está haciendo muy bien, o tendría que ser para mí también Rangel; Memo tiene experiencia y calidad de sobra, Acevedo también tiene muchas cualidades, entonces cualquiera que pongan en vez de estar haciendo debates, deberíamos apoyar”, finalizó.

Cabe mencionar que las declaraciones de Humberto Hernández se suman a la creciente corriente de voces que respaldan a Raúl Rangel de cara al Mundial 2026, a pocos días del debut de la Selección Mexicana.

¿Cuándo es el debut del TRI en el Mundial 2026?

El debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 será este jueves 11 de junio ante su similar de Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, como parte a la Fecha 1 de la Fase de Grupos y está programado a arrancar a las 13:00 horas, tiempo del centro de nuestro país.