El mediocampista de Chivas fue protagonista de las primeras ocasiones de peligro del Tri y mostró una gran lectura de los espacios ante Ecuador.

La Selección Mexicana salió decidida a asumir el protagonismo desde el comienzo de su duelo frente a Ecuador por los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre mostró intensidad en la presión, circulaciónrápida de balón y una clara intención de jugar en campo rival durante los primeros minutos del encuentro.

Uno de los futbolistas más activos en ese arranque fue Luis Romo. El mediocampista apareció constantemente entre líneas y protagonizó las dos acciones más peligrosas del Tri en el inicio del partido. La primera nació tras una buena lectura de Roberto Alvarado, quien encontró un espacio entre la defensa ecuatoriana para habilitar a su compañero. Romo recibió con ventaja en una situación favorable de tres atacantes contra dos defensores, pero optó por finalizar la jugada con un remate que terminó desviado cuando tenía alternativas de pase con mejores opciones de gol.

Minutos más tarde, el mediocampista volvió a interpretar correctamente los espacios. En esta ocasión realizó una diagonal hacia el sector exterior para recibir a la espalda de la defensa y ya en carrera, envió un preciso centro al área. Raúl Jiménez logró conectar de cabeza, aunque su remate se marchó apenas por un costado del arco ecuatoriano.

Además de la participación de Romo, Roberto Alvarado también tuvo un comienzo prometedor. El futbolista de Chivas se mostró participativo en la generación de juego, asociándose con frecuencia y colaborando para que México lograra instalarse en territorio rival durante varios pasajes del arranque.

Poco trabajo para Raúl Rangel

Por el momento, quien ha tenido poco trabajo es Raúl Rangel. El guardameta rojiblanco prácticamente no ha sido exigido gracias al dominio territorial que consiguió el conjunto mexicano en los primeros minutos, reflejo de un inicio intenso y comprometido por parte del Tri en busca del boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026.