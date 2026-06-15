Fernando Cevallos volvió a generar debate en torno a la portería de la Selección Mexicana luego de que en el programa Cuadro Titular de FOX le preguntaran si actualmente Raúl “Tala” Rangel es mejor arquero que Guillermo Ochoa.

El comunicador, quien es fiel aficionado del Club Deportivo Guadalajara respondió de manera afirmativa, aunque dejó claro que su postura se refiere únicamente al presente futbolístico de ambos guardametas.

“Hoy sí”, respondió Fernando Cevallos al ser cuestionado sobre si Tala Rangel está por encima de Memo Ochoa; sin embargo, el comentarista enfatizó que las críticas hacia el veterano no tienen relación con su trayectoria, la cual considera una de las más destacadas en la historia del futbol mexicano.

“La crítica hacia Memo Ochoa no es hacia su carrera o trayectoria; hablamos de uno de los mejores porteros en la historia de México. Campos, él, yo me quedo con Campos por arriba de Memo, pero está ahí, es indudable que está en la conversación”, señaló.

Fernando Cevallos explicó que los cuestionamientos hacia el canterano del América están enfocados en su actualidad deportiva y en los argumentos que respaldaron su reciente convocatoria a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

¿Quién será el portero titular de la Selección Mexicana para el partido ante Corea del Sur?

Aunque Raúl Rangel dejó algunas dudas en su debut con la Selección Mexicana durante la victoria ante Sudáfrica en el Mundial 2026, todo apunta a que Javier Aguirre mantendrá su confianza en el guardameta de Chivas y lo enviará nuevamente como titular para el compromiso frente a Corea del Sur.

El encuentro se disputará el próximo jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será una prueba importante para el Tala, quien buscará consolidarse bajo los tres postes del TRI y despejar cualquier cuestionamiento.