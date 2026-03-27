La lucha por la titularidad en el arco de la Selección Mexicanarumbo al Mundial de 2026 sigue sin un dueño claro dentro del proyecto que lidera Javier Aguirre, más aún después del contratiempo físico de Luis Ángel Malagón.

Así que, en medio de este panorama, ha surgido un nuevo nombre en la conversación: José Antonio Rodríguez, quien ha sido respaldado públicamente por su técnico en los Xolos de Tijuana, Sebastián Abreu.

“No lo descartemos todavía porque tuvo un llamado. El “Vasco” habló con él para decirle que estaba dentro de los cinco porteros que están siendo analizados para la Copa del Mundo y lamentablemente pasó lo de Malagón, entonces ya son cuatro para que vayan tres”, mencionó.

Sebastián Abreu insistió en no descartar a Toño Rodríguez

El timonel uruguayo dejó claro que el análisis no está cerrado y se extenderá durante la pretemporada, por lo que en ese contexto, el entrenador de Xolos de Tijuana ve a Toño Rodríguez con posibilidades reales de colarse en la convocatoria final de la Selección Mexicana.

“En la pretemporada puedes llevar a cuatro y de ahí sacas a los tres, es un palo y palo y agarrarte un lugar en la lista final. Entonces no lo descartemos”, finalizó.