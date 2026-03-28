La Selección Mexicana tiene este sábado 28 de marzo uno de sus últimos partidos de preparación rumbo al Mundial, en un duelo de alta exigencia ante Portugal que servirá como termómetro final para Javier Aguirre. Con la incorporación de los futbolistas que militan en Europa, se espera una alineación muy cercana a la que veremos en la Copa del Mundo, elevando la importancia de este compromiso.

En esta convocatoria, varios jugadores de Chivas fueron considerados y apuntan a tener participación tanto en este encuentro como en el duelo ante Bélgica. De hecho, Raúl Rangel y Roberto Alvarado perfilan como titulares, luego de haber sido parte fundamental de los ensayos realizados por el cuerpo técnico durante la semana.

Roberto Alvarado y Raúl Rangel serían titulares contra Portugal.

Por su parte, Richard Ledezma aún genera dudas respecto a su rol para este partido, ya que si bien Jorge Sánchez fue el elegido en los entrenamientos, el sistema táctico podría favorecer la presencia del rojiblanco por su entendimiento con Alvarado. En cuanto a Brian Gutiérrez y Armando González, todo indica que iniciarían el encuentro desde la banca, esperando una oportunidad como revulsivos.

¿Va por TV Abierta el México vs Portugal?

Sí, el partido entre México y Portugal se podrá ver completamente gratis por TV abierta, a través de las señales de Televisa y TV Azteca. Además, también estará disponible en la plataforma Vix Premium, aunque en este caso requiere de suscripción. Por lo tanto, la afición tendrá múltiples opciones para seguir este atractivo encuentro y apoyar al Tri.

¿A qué hora se juega el México vs Portugal de la Fecha FIFA de marzo 2026?

El partido entre México y Portugal se disputará este sábado 28 de marzo a las 7:00 pm, tiempo del centro de México. Además, tendrá un atractivo especial al marcar la reinauguración del Estadio Azteca tras su remodelación para el Mundial, un escenario que lucirá renovado y listo para albergar uno de los eventos más importantes del futbol internacional.