Entrenador de Chivas Femenil confía en que derrota no afectará a sus jugadoras

En Chivas Femenil están dolidas por el perder el paso perfecto; sin embargo, el entrenador del conjunto rojiblanco está convencido de que el resultado adverso sufrido contra Bravas de Juárez no ocasionará una caída ni futbolística ni mental en su equipo de cara a la segunda mitad del Apertura 2022.

“Sabemos que en cada partido estamos expuestos para tener cualquier tipo de resultado. Tuvimos un descuido que nos costó el gol. No funcionamos como se había planeado. En el segundo tiempo hicimos las cosas como para poder empatar, no las pudimos concretar.

“En lo anímico no nos va a afectar, porque cuando estábamos invictas no éramos las mejores, ni porque perdimos somos las peores. Tenemos la oportunidad de levantarnos el domingo en casa. Este equipo, por un partido, no se va a caer”, aseguró el timonel en conferencia de prensa al término del compromiso.

El Pato vivió su primer descalabro en fase regular desde que es el entrenador de la escuadra de la Perla de Occidente; sin embargo, es su tercera derrota en total, ya que registró dos caídas en el semestre anterior en Semifinales contra Tigres en el duelo de Ida y en la Vuelta de la Final contra Pachuca.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil?

El Guadalajara no tiene tiempo para lamentarse, ya que su siguiente compromiso lo disputará el próximo domingo 28 de agosto en la cancha del Estadio Akron, cuando reciban al combinado de Mazatlán, rival con el que tratarán de regresar a la senda del triunfo tras perder su paso perfecto en el Apertura 2022.

