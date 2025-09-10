Las Chivas de Guadalajara Femenil no llegan en su mejor versión al Clásico Nacional del próximo domingo frente al América. Las dirigidas por Antonio Contreras, al igual que el equipo varonil, han tenido un Torneo Apertura 2025 de altibajos, aunque están en una posición muy rescatable en lo que resta de la campaña.

La mala noticia para el Rebaño Sagrado es que se colocan en la octava posición de la competencia con 17 puntos, mientras que las Águilas tienen 25 unidades en el subliderato de la tabla general. Pero hay algo mucho peor, que de los últimos seis enfrentamientos solo han ganado uno.

Éste se dio en el 2024 cuando derrotaron a las Águilas 2-1 en el Estadio Akron en la Jornada 11 del Torneo Clausura que se celebró en el Gigante de Zapopan, las anotaciones fueron de Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide en la agonía del duelo. Pero a partir de ese juego han sumado tres derrotas y dos empates.

Contreras tiene un muy complicada misión con Chivas. FOTO: IMAGO7

No obstante, más allá de esos seis partidos, existe un hegemonía muy marcada de las azulcremas porque en 16 partidos solo se registra una victoria de Guadalajara. Lo cual deja a Antonio Contreras con una necesidad imperativa de obtener un buen resultado y qué mejor oportunidad sobre el acérrimo rival.

Chivas Femenil vs. América: Dónde ver EN VIVO

Será el domingo 14 de septiembre cuando el Rebaño se meta a la cancha de Ciudad de los Deportes para medirse al América. El partido tiene pactado en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Y la transmisión correrá a cargo del Televisa en Canal 9 de TV abierta. Te recordamos que en Rebaño Pasión también tendremos todos los detalles.