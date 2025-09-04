Las Chivas de Guadalajara Femenil regresan a la actividad este fin de semana cuando se metan a la cancha de León, en un compromiso dentro de la Jornada 10 por el Torneo Apertura 2025. La intención del estratega Antonio Contreras es regresar a la senda de la victoria.

El Rebaño Sagrado viene a la baja en la campaña, ya que únicamente ha ganado un partido de los últimos seis que ha disputado y se dio frente a Atlas en el Clásico Tapatío. Luego de caer ante Tigres de la UANL el domingo anterior, el objetivo es volver a la senda del triunfo en la visita a las Esmeraldas.

Chivas Femenil vs. León: Dónde ver EN VIVO

Será este viernes 5 de septiembre cuando Chivas Femenil se meta a la cancha del Nou Camp de León, Guanajuato, para disputar este importante compromiso que podría ayudarle al estratega español a retomar confianza en su proyecto que se ha ganado varias críticas por el accionar de las rojiblancas.

Contreras se ha ganado muchas críticas en este torneo. Imago7/ Elizabeth Hernández

El encuentro tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Y la buena noticia es que se podrá ver en VIVO y GRATIS a través de la plataforma TUBI TV para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos. Te recordamos que en Rebaño Pasión también tendremos todos los detalles.

La jugadora a seguir de Chivas Femenil vs. León

Muchos reflectores se enfocan en lo que puedan hacer Alicia Cervantes y Carolina Jaramillo, dos de las máximas referentes del Rebaño, pero una jugadora con grandes cualidades que aporta toda su calidad a la ofensiva es Gabriela Valenzuela, una de las titulares indiscutibles que ha sido pieza clave en cada duelo de este torneo.