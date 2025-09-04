Las Chivas de Guadalajara Femenil regresan a la actividad este fin de semana cuando se metan a la cancha de León, en un compromiso dentro de la Jornada 10 por el Torneo Apertura 2025. La intención del estratega Antonio Contreras es regresar a la senda de la victoria.
El Rebaño Sagrado viene a la baja en la campaña, ya que únicamente ha ganado un partido de los últimos seis que ha disputado y se dio frente a Atlas en el Clásico Tapatío. Luego de caer ante Tigres de la UANL el domingo anterior, el objetivo es volver a la senda del triunfo en la visita a las Esmeraldas.
Chivas Femenil vs. León: Dónde ver EN VIVO
Será este viernes 5 de septiembre cuando Chivas Femenil se meta a la cancha del Nou Camp de León, Guanajuato, para disputar este importante compromiso que podría ayudarle al estratega español a retomar confianza en su proyecto que se ha ganado varias críticas por el accionar de las rojiblancas.
El encuentro tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Y la buena noticia es que se podrá ver en VIVO y GRATIS a través de la plataforma TUBI TV para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos. Te recordamos que en Rebaño Pasión también tendremos todos los detalles.
La jugadora a seguir de Chivas Femenil vs. León
Muchos reflectores se enfocan en lo que puedan hacer Alicia Cervantes y Carolina Jaramillo, dos de las máximas referentes del Rebaño, pero una jugadora con grandes cualidades que aporta toda su calidad a la ofensiva es Gabriela Valenzuela, una de las titulares indiscutibles que ha sido pieza clave en cada duelo de este torneo.
- 9 partidos jugados
- 8 como titular
- 758 minutos disputados
- 1 asistencia
- 22 centros
- 8 1 vs 1 defensivos exitosos
- 22 balones recuperados en disputa
- 20 balones ganados en área propia
- 58 rechaces