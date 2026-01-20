Chivas Femenil volverá a tener acción entre semana cuando enfrente a Querétaro por la jornada cuatro del Clausura 2026 de la Liga MX. Por esta razón en Rebaño Pasión repasamos cómo, cuándo y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO el duelo de las chingonas en el Estadio Jalisco.

En la afición del Guadalajara hay bronca porque el equipo de Antonio Contreras gana, pero no juega bien. Es por esta razón que en conferencia de prensa el entrenador español reveló que estaba contento por la victoria ante Santos Laguna por 1-0, gol de carambola de Adriana Iturbide, pero que aún había mucho por mejorar.

Mañana Chivas Femenil enfrentará a Querétaro que viene de perder por la mínima diferencia ante Rayadas de Monterrey por 1-0 y que es 17° en la tabla general de posiciones. Sin dudas un rival que en los papeles parece fácil, pero que en el campo de juego batalla por llevarse algún punto dentro de los 90 minutos.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Querétaro por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas Femenil y Querétaro se llevará adelante mañana miércoles 21 de enero en el Estadio Jalisco. El encuentro está pactado para llevarse adelante a las 19:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Santos Laguna?

Al igual que el último domingo ante Santos Laguna, el partido entre Chivas Femenil y Querétaro se podrá seguir Amazon Prime o Fox en Tubi. De todas maneras, en Rebaño Pasión te presentaremos todos los detalles del duelo de nuestras rojiblancas.