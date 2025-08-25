Chivas Femenil se encuentra en plena preparación para recibir a Rayadas de Monterrey por la jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. De cara al duelo de mañana por la noche conoce por dónde se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el duelo contra de las chingonas.

El equipo de Antonio Contreras no mantiene el mismo andar que en el Clausura 2025 debido a que lleva tan solo cuatro victorias, dos derrotas y un empate. Sin embargo, su actualidad lo mantiene en la séptima posición de la tabla general de posiciones con 13 puntos.

Por otro lado, Chivas Femenil viene de quedarse con una nueva edición del Clásico Tapatío luego de haber superado a Atlas por 2-0. Licha Cervantes se despachó con un doblete para que las rojiblancas se queden con el triunfo.

Chivas Femenil viene de superar a Atlas. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y a qué hora ver Chivas Femenil vs. Rayadas de Monterrey?

Como decíamos el duelo entre Chivas Femenil y Rayados de Monterrey se llevará adelante mañana, martes 25 de agosto, en el Estadio Akron. El duelo por la jornada ocho del Apertura 2025 comenzará a las 19:07 del Centro de México.

¿Por dónde ver EN VIVO Chivas Femenil vs. Rayadas de Monterrey?

El duelo entre Chivas Femenil y Rayadas de Monterrey se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime y TUBI. Por otro lado, el duelo del Guadalajara en Estados Unidos podrá seguirse por Telemundo y Fox Deportes, mientras que por streaming se podría seguir en Chivas TV.