Las Chivas de Guadalajara Femenil vuelven a la actividad este fin de semana cuando se metan a la cancha de León, en un partido correspondiente a la Jornada 10 dentro del Torneo Apertura 2025, con el objetivo de volver a la senda del triunfo como no ha sucedido desde hace tres partidos.

El Rebaño Sagrado llega con mucha presión a este importante compromisos, sobretodo para el entrenador Antonio Contreras, quien no tiene del todo conformes a los seguidores rojiblancos, pues consideran que el estilo de juego podría ser más efectivo, ya que apenas han ganado un partido de los últimos seis.

Chivas Femenil vs. León: Dónde ver EN VIVO

Este viernes Chivas Femenil jugará en el Estadio Nou Camp de León, Guanajuato, en un compromiso que tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con el estratega español obligado a sumar de tres para escalar posiciones en la tabla general.

Alicia Cervantes suma cinco tantos en el torneo. Foto: Imago7 / Diego Padilla

La mala noticia para los seguidores que no puedan asistir al inmueble es que este compromiso crucial para Guadalajara no se podrá observar por TV abierta, por lo que únicamente se transmitirá en la señal de TUBI TV para todo el país y algunos lugares de Estados Unidos. En Rebaño Pasión también tendremos todos los detalles.

Probable alineación de Chivas Femenil vs. León

De acuerdo a lo que ha trabajado el técnico, Antonio Contreras, el Rebaño saltaría así a la cancha de León: 12 Blanca Félix (C); 3 Damaris Godínez, 7 Casandra Montero, 4 Kinberly Guzmán; 17 Natalia Villarreal, 14 Joselyn De la Rosa, 11 Yamile Franco, 9 Gabriela Valenzuela; 8 Carolina Jaramillo, 22 Denise Castro y 24 Alicia Cervantes.