La pasión por el Clásico Nacional no solamente se vive en los equipos de Primera División, sino que existe una intensa rivalidad tanto en Chivas como en América desde fuerzas básicas; sin embargo, en este Clausura 2023 la fortuna fue para los rojiblancos, ya que la Sub 20 emparejó fuerzas con los azulcremas, mientras que la Sub 18 le puso un baile a los de Coapa.

El conjunto Sub 20 no fue capaz de saber mantener su mínima ventaja, ya que los de la Perla de Occidente se fueron arriba en el marcador gracias a la anotación de Jonathan Padilla, quien marcó un golazo al controlar en los linderos del área y sacar un potente derechazo para batir al arquero visitante. Las Águilas empataron en la recta final del partido con un remate de cabeza de Esteban Lozano proveniente de un tiro de esquina.

Por su parte la Sub 18 dio muestra de su despertar en el Clausura 2023 y le metió un baile espectacular a los azulcremas, quienes empezaron perdiendo el duelo debido a un desborde de Francisco Méndez que mandó un servicio que fue desviado por el defensor visitante Emiliano Soria, quien mandó la pelota al fondo de su portería. De inmediato, Hugo Camberos incrementó la ventaja tapatía al meterse al área y definir cruzado ante la salida del arquero.

La respuesta de las Águilas llegó 15 minutos después, cuando se acercaron en el marcador con un disparo de media distancia de Juan Cantú, que fue desviado por la zaga rojiblanca. Sin embargo, en tiempo de compensación, el Guadalajara selló la goleada con anotaciones de Ariel Castro y Diego Oliva.

¿Cómo marchan las fuerzas básicas de Chivas en la tabla general?

El Guadalajara Sub 20 está peleando la cima de la clasificación al estar empatado en el primer lugar con Atlas y América con 24 puntos; mientras que por su parte, la Sub 18 se metió de lleno a puestos de Liguilla al colarse al octavo lugar con 20 puntos.

