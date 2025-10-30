El Club Deportivo Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión MX, continúa atravesando un momento complicado. Tras la derrota por 2-3 ante Mineros en la jornada anterior, el equipo dirigido por Arturo Ortega estiró su racha negativa y ahora está obligado a levantar cabeza de inmediato.

Con solo dos jornadas restantes en la fase regular, Tapatío se encuentra fuera de los puestos de clasificación, lo que hace que el choque de este viernes ante Irapuato sea clave para mantener viva la posibilidad de acceder a la Liguilla. Una victoria le permitiría seguir en la pelea y depender de sí mismo en el cierre del torneo ante Dorados.

Tapatío debe ganar para mantener sus chances de clasificación (Imago7)

¿Cuándo y dónde juegan Irapuato contra Tapatío por la jornada 13 del Apertura 2025?

El duelo entre Irapuato y Tapatío se jugará este viernes 31 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido por ESPN2 y Disney Plus, mientras que los aficionados podrán seguir el partido vía streaming por las plataformas oficiales del canal.

El equipo rojiblanco buscará cerrar el Apertura 2025 con dignidad y recuperar la confianza de cara al futuro, sabiendo que cada punto será fundamental en la lucha por un lugar en la Liguilla.