Chivas atraviesa un gran momento deportivo, impulsado en buena parte por el talento que ha surgido de sus Fuerzas Básicas. Varios jugadores formados en casa se han consolidado como piezas clave del primer equipo, y ahora, con la planeación del próximo torneo en marcha, ya hay dos nombres que apuntan con fuerza a dar el salto definitivo al máximo nivel del club.

El primero de ellos es Saúl Zamora, un pivote con perfil defensivo que destaca por su inteligencia táctica. Más allá de recuperar balones, aporta en la construcción de juego, especialmente con recuperaciones en el último tercio y pases filtrados que generan ventaja para los delanteros, convirtiéndose en un mediocampista muy completo.

Saúl Zamora es medio defensivo, pero lleva dos goles.

Sus números respaldan su crecimiento. Zamora ha participado en prácticamente todos los partidos del Tapatío, disputando nueve de diez encuentros y acumulando el 92% de los minutos posibles. Además, marcó el gol de la victoria ante Morelia y uno ante Correcaminos, lo que refuerza su impacto en la parte ofensiva. De subir al primer equipo, competiría directamente con Fernando González, actualmente el único pivote natural del plantel.

Cruz Medina ha jugado 5 partidos desde que debutó.

El segundo nombre es Cruz Medina, un mediocampista ofensivo que, pese a tener menos partidos, ha demostrado ser diferencial cada vez que juega. Con cinco apariciones desde su debut, ya suma un gol y destaca por su capacidad para progresar el balón mediante acarreos y pases clave, aportando profundidad al ataque del equipo.

Cruz Medina está a préstamo con opción a compra, Chivas tendrá que decidir su futuro

El caso de Medina tiene un matiz especial. El juvenil de 19 años está a préstamo desde el San Jose Earthquakes, por lo que Chivas deberá tomar una decisión sobre su compra definitiva. El club tiene hasta finales de 2026 para ejecutar la opción, y su rendimiento podría acelerar una decisión clave en la planificación deportiva del Guadalajara.