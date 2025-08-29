Chivas ya estaría terminando de formar al que apunta a ser su próximo goleador en el futuro y así lo está demostrando jornada a jornada en la Liga de Expansión con el Tapatío y se trata de Sergio Aguayo.

El atacante rojiblanco anotó su cuarto gol en el Apertura 2025 tras vacunar al Atlante en la jornada 5 de la Liga de Expansión, manteniéndose entre los mejores artilleros de la División de Plata, solamente detrás de José Gabriel Rodríguez del Cancún FC que presume cinco dianas.

Hay que recordar que el atacante rojiblanco llevó a cabo todo su proceso formativo en el Pachuca; sin embargo, se sumó a las filas del Rebaño para el Clausura 2025, en donde solamente participó en seis partidos con el Tapatío, anotando un total de tres goles.

Así va la tabla de goleo individual de la Liga de Expansión