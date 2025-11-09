Esta tarde Tapatío llevó adelante su última presentación en el Apertura 2025 luego de haber superado a Dorados. Tras la victoria por 4-1 en el Estadio Akron, repasamos cómo quedaron los Cabritos en la tabla de posiciones luego de no haber finalizado dentro de los mejores ocho para participar de la Liguilla.

El equipo de Arturo Ortega consumó un fracaso que muy pocos esperaban en la segunda división de México. A la última jornada del certamen llegaban con cero posibilidades de alcanzar a Tepatitlán, último clasificado a la Liguilla.

Esta tarde Tapatío se despidió del Apertura 2025 con una goleada por 4-1 ante Dorados de Sinaloa en el Estadio Akron. Sergio Aguayo marcó un hat-trick, mientras que Vladimir Moragrega anotó el 3-0 parcial. Por su parte, Alan Ramos marcó un golazo desde fuera del área para descontar.

¿Cómo finalizó Tapatío en la tabla de posiciones?

Tras 14 partidos disputados Tapatío cerró la fase regular del Apertura 2025 en la undécima posición de la tabla general con 15 puntos. Los Cabritos quedaron a 3 puntos de Tepatitlán, último clasificado a la Liguilla, y a 15 de Atlante, superlíder del torneo.

¿Cómo quedaron Sergio Aguayo y Vladimir Moragrega en la tabla de goleo?

Sergio Aguayo quedó como el goleador de Tapatío con ocho anotaciones y cuarto de la tabla de goleo, mientras que Vladimir Moragrega finalizó 12° con seis goles. Cabe destacar que el campeón de goleo fue Juan José Calero de Venados con 15 goles.