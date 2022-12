◉ Noticias de Chivas hoy 10 de diciembre: Alexis Vega no quiere regresar a Guadalajara; Martín Barragán, el as bajo la manga de Paunovic; Reynoso le da beneficio de la duda al nuevo proyecto rojiblanco

Chivas de Guadalajara ya jugó en España ante Getafe, cumpliendo con una muy esperada gira de dos partidos de preparación en la Pretemporada rojiblanca rumbo al Torneo Clausura 2023 de Liga MX y con la ausencia de sus mundialistas en Qatar 2022: Alexis Vega y Roberto Alvarado. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes en el entorno rojiblanco para hoy.

El primer equipo del Rebaño Sagrado, que reportó el 14 de noviembre, salió de las instalaciones de Verde Valle para concentrar a los 25 elementos que viajaron a Madrid y continuar con esta extensa pretemporada de casi dos meses o exactamente de 53 días, para el debut rojiblanco en el venidero Clausura 2023, programado para el sábado 7 de enero con una importante visita a Rayados de Monterrey en el Estadio de Acero.

Vega no quiere volver

El atacante de Chivas no quiere regresar a Verde Valle y no por un tema de indisciplina, sino porque la intención es encontrar un equipo en Europa lo antes posible para cumplir su sueño de cruzar el Atlántico y continuar con su carrera, pero la realidad es que hasta el momento no hay ninguna propuesta formal sobre el escritorio de Amaury Vergara, quien le prometió al Gru darle las facilidades para que emigre, siempre y cuando también le convenga a Guadalajara.

Marín Barragán, el nuevo deseo del Rebaño

En el Rebaño le han seguido la pista a Barragán desde hace algunos meses, incluso en septiembre se especuló con que sería una de las prioridades para el Torneo Clausura 2023 y nuevamente su nombre surgió en la lista de candidatos para integrarse a Verde Valle, ya bajo las órdenes del estratega Veljko Paunović. El atacante surgió de Atlas y ha pasado por escuadras como Necaxa, Pumas y Morelia. En el 2022 marcó 10 goles con Puebla y fue uno de los mejores anotadores mexicanos en la Liga MX.

Reynoso confía en el proyecto de Paunivoc

El exdefensor de las Chivas aseguró que le dará el beneficio de la duda al nuevo proyecto comandado por Fernando Hierro y el técnico Veljko Paunović, debido a que no tiene conocimiento de cómo se está conformando la plantilla para la siguiente campaña. Lo que dejó en claro es que le gustaría que el entrenador serbio sea un formador de futbolistas al estilo de Hans Westerhof o José Luis Real. Esto lo conversó con el periodista de Azteca Deportes Jalisco, Alejandro Ramírez.

