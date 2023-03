En Chivas existe consternación no solamente por el pésimo resultado obtenido en el Clásico Nacional del fin de semana anterior, sino que también por la expulsión de Víctor Guzmán al término del partido contra el América, por lo que ya se sabe lo que le dijo al silbante, por lo que no estará disponible para el juego contra Atlas.

El Pocho fue uno de los jugadores que más calentó el juego del pasado fin de semana en el Estadio Akron al dar múltiples declaraciones contra las Águilas, por lo que fue más decepcionante para la afición el holgado resultado contra del Guadalajara.

Ahora, el comunicador de Tv Azteca, David Medrano, dio a conocer lo que Guzmán le dijo al árbitro Marco Ortiz Nava y que ocasionó la molestia del colegiado, ya que según el periodista, el Pocho le dijo: “eres un cagón”, por lo que de inmediato le mostraron el cartón rojo, pese a que ya había concluido el encuentro.

Ante tal situación, el Guadalajara está a la espera de la decisión de la Comisión Disciplinaria para saber cómo lo estipulará el árbitro en el acta, por lo que podrían ser hasta dos partidos de suspensión, con lo que el mediocampista se podría perder el Clásico Tapatío contra Atlas e inclusive el juego contra Necaxa.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El futbol deberá detener su actividad a nivel de clubes durante una semana, por lo que la Liga Mx volverá a ver rodar la pelota dentro de un par de semanas, por lo que el Clásico Tapatío se disputará el 1 de abril de 2023 en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

