José Luis Real ve a Macías con mayor capacidad que "Chicharito"

José Luis Real, exentrenador de las Chivas de Guadalajara y quien estuvo al frente del equipo en el mejor momento de Javier Hernández antes de partir a Europa, reconoció que desde su perspectiva, José Juan Macías cuenta con más recursos futbolísticos que “Chicharito”.

En entrevista para el diario Récord, el “Güero”, quien condujo al Rebaño Sagrado a ocho victorias consecutivas y dirigió a “Chicharito” en el 2010, explicó por qué ve cosas distintas en JJ Macías por encima del hoy atacante del Galaxy de Los Ángeles.

“Macías tiene más recursos que Javier. Chícharo es más del área, más rematador, pero Macías se puede hacer la jugada, tiene más recursos. No recuerdo un jugador de la edad de Macías con esa cantidad de goles. Ha demostrado siempre que tiene gol, pero la diferencia con Javier es que Macías se los puede fabricar más y Javier era súper efectivo dentro del área por los extremos y el acompañamiento de Omar Bravo”, comentó Real.

Sin embargo, lo que el Güero Real destacó de Hernández Balcázar es su mentalidad ganadora, pues le valió para cumplir su sueño de jugar en europa con el Manchester United: “Lo que hacía la diferencia en Javier, hasta donde yo lo conocí, era su mentalidad. No puedo hablar de la actualidad, porque no estoy cerca, no hablo con él, pero si algo lo distinguió acá, además de por ser un rematador clásico era su mentalidad”.

En este sentido, manifestó que JJ Macías debería seguir un torneo más con las Chivas de Guadalajara para adquirir mayor experiencia y después irse a Europa, pues varios clubes ya han puesto ofertas sobre la mesa de la directiva rojiblanca.

“En el caso de Macías, creo que es un joven con muchísimo futuro que puede llegar a lograr cosas muy importantes, pero creo que necesita, por lo menos, este torneo en México y que siguiera otro torneo en Chivas, pero bien acompañado. Si va a seguir jugando aislado, lo mejor sería que se fuera al extranjero”, mencionó el Güero Real, quien también dirigió a las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado.

¿Cuándo dirigió José Luis Real a Chivas?

El estratega no sólo estuvo al frente de las Chivas en dos ocasiones, pues también jugó en el equipo rojiblanco de 1971 a 1980, por ello está bien identificado con los colores de la institución. El “Güero” Real estuvo en el banquillo de Chivas del 2009 al 2011, consolidando una de las mejores marcas del club al sumar ocho partidos consecutivos con victorias en el Torneo Bicentenerio 2010, y además vio la mejor versión de "Chicharito" Hernández antes de marcharse a Europa, pues se proclamó campeón de goleo tras marcar 10 tantos.

En el 2014 Real volvió a las Chivas, pero ya no tuvo el mismo éxito, aunque cabe resaltar que fungió como director de fuerzas básicas de 1997 al 2016, por lo que pudo combinar sus labores cuando fue técnico del Rebaño Sagrado.