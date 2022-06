El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, ofreció la mañana de este martes una reveladora entrevista exclusiva en la que confirmó el peor revés obtenido por su regular gestión al reconocer que no se concretará la transferencia más esperada de este mercado de pases para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y que cambia el panorama para los rojiblancos en cuanto al favoritismo para competir por el título.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado trabajaron la mañana de este martes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, donde ultimaron los detalles de este mes de junio de intensa pretemporada y con la preparación de la alineación titular para la primera jornada del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, programada para el sábado 2 de julio en el Estadio Akron. Un semestre en el que no se dará el tan esperado y anunciado regreso al redil de Orbelín Pineda.

Peláez, durante su extensa intervención en el programa Marca Claro MVS, reconoció que "con Orbelín (Pineda) tenemos una gran relación de mucho tiempo y hemos tenido comunicación con él prácticamente desde antes que se fuera a España y ahora existe la opción, hemos platicado con el gente del Celta, varias ocasiones, con su representante, con él y la situación está en que él se quiere quedar en España y está buscando alguna posibilidad por allá".

El directivo rojiblanco continuó su exposición y reveló que "el tema que nos complica es que no podemos esperar más, quizás un par de días más". Argumentó que "porque ha jugado poco, porque lo que llevaría la contratación (en tiempo), más ponerlo físicamente (a tono), el torneo es muy corto. Entonces, estamos en esa situación". Añadió que "él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista".

Peláez reveló el revés dirigencial en una entrevista exclusiva desde Verde Valle (Marca Claro)

Ricardo Peláez, desde Verde Valle, dilucidó sobre el tema que "yo creo que él (Orbelín Pineda) se quiere quedar, según me lo manifestó. Me dijo: Me costó mucho trabajo dar ese paso, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible. Es algo muy válido y lo respeto, pero también él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista. Hemos hablado del tema y la decisión está en sus manos, pero no podemos esperar tanto tiempo ya".

El recordado Tweet del Rebaño quedará para el trolleo (Chivas)

El director deportivo de las Chivas reconoció, para finalizar el tema, que "hace tres o cuatro días me despertó una llamada de un directivo de allá, preguntándome: ¿Cómo va el tema? Recapituló en su discurso y agregó que "ellos no lo quieren prestar, lo quieren vender. Chivas puso una oferta en la mesa y Orbelín tiene la última palabra".

