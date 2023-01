El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic, ofreció la tarde de este jueves una particular conferencia de prensa en Verde Valle, donde trató con suma diplomacia la incómoda pregunta: ¿En cuántas jornadas más considera que podría alcanzar el rendimiento optimo que pretende? y eludió por completo su respuesta, para referirse de forma intensa al PROCESO que lleva en el banquillo rojiblanco y que lo mantiene con más dudas que certezas ante la atenta mirada de los chivahermanos.

El estratega serbio del Rebaño Sagrado, durante su presentación en la sala de conferencias de la casa club en Verde Valle, se refirió a la irregularidad de su plantel en uno de los tiempos y confesó que "justo hoy hemos hablado de este tema con el grupo y lo hemos conversado y es un asunto muy importante por mejorar. Creemos que las primeras partes empezamos muy bien, porque creamos un ambiente previo al partido muy bueno, muy sano, donde la gente se motiva y se prepara físicamente y entra al partido muy bien".

Pauno añadió que "tenemos que utilizar esa receta, dadas todas las modificaciones que se hacen en el descanso, teniendo ya una primera parte jugada en la que ya sabes el resultado o las situaciones o eventos del primer tiempo afectan. Hay que darle una dedicación especial a arreglar esa mentalidad y entrar al partido casi igual a como empiezas, aunque es difícil desde el aspecto mental. Desde el aspecto físico también, tras una activación dentro del vestuario o en el propio campo sería bueno, porque hay que juntar los dos aspectos: mental y físico, para que el jugador y el equipo no tengan ese bajón o ese tiempo precioso de adaptación a la segunda parte o a ver qué pasa".

"Somos un equipo que no podemos dejarle al rival pensar o interpretar, no podemos darle al rival una ocasión para que se nos imponga. Por lo tanto, creo que son aspectos que por lo menos los hemos hablado, hemos puesto un plan en marcha para mejorar y eso es lo que vamos a pretender, porque no es cuestión de un día".

Veljko Paunovic

Entrenador de las Chivas