Jesús Sánchez identifica similitudes de José Juan Macías con Chicharito Hernández de la época en Chivas

Jesús Sánchez, defensor de las Chivas de Guadalajara, se atrevió a comparar a su compañero y delantero José Juan Macías con la versión que conoció del recordado Javier "Chicharito" Hernández hace una década, por lo que pudo identificar y revelar similitudes en las características de ambos jugadores. En cuanto a la actualidad del Rebaño Sagrado, reconoció que deberían tener unos puntos más en este Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX tras seis fechas disputadas, pero que también requieren corregir algunos errores para retomar la senda que los llevará a la Liguilla.

El canterano del Club Deportivo Guadalajara compareció el miércoles a una videoconferencia de prensa, organizada por la institución, tras cumplir con la sesión matutina de entrenamientos en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle y en la que Uriel Antuna acaparó toda la atención al regresar a los trabajos tras confirmarse su caso de "falso positivo" de coronavirus o Covid-19 y que ocasionó su baja del microciclo con la selección mexicana Sub-23 en la capital. Todo con miras a su próxima presentación: el lunes frente a Pachuca en el Estadio Hidalgo y que cerrará la séptima jornada del campeonato.

"Chapito" Sánchez, como cariñosamente se le conoce al lateral derecho de las Chivas en el entorno del futbol mexicano, identificó el miércoles varias características similares entre "Chicharito" Hérnandez y JJ Macías como la manera de moverse en la zona de ataque y de encontrarse siempre en la posición de cara al gol. Por lo que argumentó en la conferencia que "los dos tienen el hambre de gol. Chicharito era un jugador que se movía muy bien, muy punzante en el ataque y JJ Macías también lo es. Me tocó participar con el Chicharo en el Tapatío y siempre estaba en posición para anotar, ahora lo hace José".

El zaguero rojiblanco, de 31 años de edad, que compartió plantilla con Javier Hernández en el Club Deportivo Tapatío y durante su año de debut en 2010 con el primer equipo de las Chivas, reconoció que los actuales seis puntos pudieran ser al menos un par más, pero se mostró consciente que necesitan aprovechar sus oportunidades al señalar que "merceríamos un par de puntos más, pero el futbol no es de merecer, es de hacer. Tenemos que corregir las cosas que nos han afectado, para tener esos puntos. Hemos tenido errores muy puntuales que nos han costado goles en contra, como lo dije, tenemos que trabajar y concentrarnos en tratar de mejorar esas cosas".

El "Chapo" Sánchez, pese a la poca cantidad de puntos producidos, agregó que "el equipo viene trabajando bien, no existe otra línea ni otra fórmula más que no repetir los errores que hemos cometido y no nos han permitido cosechar más cosas". El Rebaño Sagrado visita a Pachuca en la séptima fecha, un rival que ocupa el último lugar de la clasificación general del Guard1anes 2021, pero ese no es un indicativo de lo que juegan los Tuzos y afirmó que "es un equipo intenso. Si bien no han conseguido más puntos, no han jugado mal, tenemos que estar muy concentrados, aprovechar las oportunidades que tengamos y ser intensos, juegan a una buena intensidad".

¡CHIVAHERMANOS! �� Platicamos con Jesús Sánchez en el marco de la preparación del Rebaño para medirse a Pachuca. ��⚪️��



Checa aquí la entrevista completa. ��



�� https://t.co/Fl9SUS25sr pic.twitter.com/XWB9Xf8uSb — CHIVASTV (@chivastvmx) February 17, 2021