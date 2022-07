La radical decisión en Chivas en caso de que Ricardo Cadena no le gane al Pachuca

La presión por la falta de victorias en el Apertura 2022 continúa incrementándose en el interior de Chivas, por lo que los rumores sobre la continuidad de Ricardo Cadena comienzan a hacerse cada vez más recurrentes, en donde un periodista aseguró que si los rojiblancos no le ganan al Pachuca, el timonel tapatío sería cesado.

André Marín aseguró que en el interior del Guadalajara continúan llegando propuestas de entrenadores para tomar las riendas del equipo en este Apertura 2022; sin embargo, la continuidad del actual pastor sería definida por el resultado contra Tuzos, además de que ya tienen definido el perfil del nuevo timonel.

ver también Cadena no quería a este jugador en Chivas

“Desde que terminó el partido en Querétaro, el miércoles, no ha dejado de sonar el teléfono de Ricardo Peláez y el de Amaury Vergara (…) No sé si llamarle ultimátum o decir la última y nos vamos, pero es un hecho que si el Guadalajara, este fin de semana contra Pachuca, si no juega bien y gana, la próxima semana tendrá un nuevo entrenador.

“Me dicen que estarían intentando experimentar con algo distinto, con un técnico que no esté intoxicado de la Liga mexicana, algo totalmente nuevo como lo hicieron y consiguieron grandes éxitos como Matías Almeyda”, aseguró en su canal de YouTube.

¿Cuáles son los próximos compromisos de Chivas?

El Guadalajara seguirá teniendo semanas de intensa actividad futbolística debido a que la semana pasada jugó con León, Juventus y a media semana lo hizo contra Querétaro, por lo que sus próximos compromisos serán contra Pachuca este sábado en el Estadio Akron, contra LA Galaxy el miércoles en el SoFi Stadium y posteriormente visitar a Mazatlán el 5 de agosto.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!