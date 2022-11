Uno de los grandes fracasos de la directiva de Chivas en los últimos años ha sido la negociación y contratación de refuerzos, en donde uno de los jugadores más anhelados por la afición es Orbelín Pineda, sobre todo tras una serie de declaraciones emitidas por el mismo Amaury Vergara; sin embargo, el mediocampista explicó la razón por la que rechazó enfundarse nuevamente con la rojiblanca.

Durante el verano, el Guadalajara e incluso otros clubes de la Liga Mx buscaron repatriar al Maguito a México tras la escasa actividad que veía en el Celta de Vigo, pero tras varios días de incertidumbre, el futbolista rechazó todas las propuestas para mantenerse en Europa, logrando contratarse con el AEK Atenas de Grecia, escuadra dirigida por Matías Almeyda.

"Había oportunidad de volver a México. Toluca, Chivas, Santos, Monterrey me buscaron, pero estoy joven y creo que no me dieron la oportunidad necesaria para poder trascender acá. Eso me inquietaba para por lo menos intentarlo, ahora lo estoy haciendo. Quiero volver a España, eso es una revancha", declaró el patea balones en el programa En primera persona.

Orbelín reconoció que su estadía en el conjunto celeste fue la más complicada de su carrera debido a las pocas oportunidades que le brindaba el entrenador Eduardo Coudet, por lo que decidió buscar otras alternativas fuera de España.

"Creo que fue la etapa cuando llegué a Celta, fue difícil porque venía de estar jugando la mayoría de los partidos con Cruz Azul y cambió totalmente, llego y no juego nada, no me toman en cuenta. Concentraba, estaba en banca y calentaba, pero no entraba. Yo decía: 'pues qué estoy haciendo mal, qué está pasando'. Decía: '¿sí estaré bien acá o no?’”, concluyó Pineda.

