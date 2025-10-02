La directiva de Chivas ha iniciado un proceso sumamente ambicioso en el que desean que el Rebaño se convierta en un equipo protagonista y ganador dentro de la Liga MX, por lo que se apostó por la contratación de Gabriel Milito; sin embargo, Omar Govea detalló claves de la reconstrucción de este conjunto rojiblanco.

El mediocampista ha alabado el trabajo del cuerpo técnico argentino, en donde ha dejado en claro que se ha conformado un gran plantel, en el que en conjunto con el timonel sudamericano, se está cambiando la cara de la institución, asegurando que por eso el Guadalajara ya es un protagonista y un rival de respeto en la Liga MX.

“Los jugadores intentan adaptarse al estilo de juego del entrenador y muchas veces el entrenador intenta adaptarse al estilo de juego de los jugadores. Me parece que ahora que somos un grupo muy completo, que la idea y el perfil de juego del cuerpo técnico empata con muchos de nosotros.

“La idea de asumir el control de juego, de tener posesión, de jugar por dentro, de jugar por fuera, todo lo conocemos muy bien. Me parece que el cuerpo técnico explota las virtudes de todos nosotros y eso hace que seamos un mejor equipo.

“Chivas asume el control de juego, ahora Chivas lleva el ritmo del partido, ahora Chivas es el que te dice si queremos jugar a contragolpe o si queremos esperar y ahora los equipos tiene que adaptarse a nuestro estilo de juego. Ahora es difícil enfrentarse a un equipo como nosotros”, aseguró el mediocampista a Chivas TV.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El Guadalajara disputará dos partidos consecutivos fuera del Estadio Akron, por lo que tras el duelo contra el Puebla, el chiverío regresará a la actividad hasta el domingo 5 de octubre cuando los rojiblancos se enfrenten a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.