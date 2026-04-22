Chivas está demostrando ser uno de los equipos más consistentes no solo del actual torneo, sino de toda la temporada 2025/2026, algo que queda reflejado en su posición dentro de la Tabla General Anual. Gracias a una combinación de resultados que comenzó a darse en los últimos días, el Guadalajara se encuentra cada vez más cerca de alcanzar el primer lugar, un objetivo que parecía complicado hace apenas unas semanas.

Al Rebaño Sagrado le restan todavía dos compromisos por disputar, ante Necaxa y Xolos, mientras que Toluca deberá visitar a Mazatlán y posteriormente recibir al León. En este escenario, la primera condición para que Chivas alcance el primer lugar es que Toluca empate o pierda alguno de los dos partidos que le quedan, resultado que abriría por completo el camino para que el Guadalajara tome ventaja en la clasificación anual.

La otra condición era prácticamente la misma, pero enfocada en Cruz Azul, y esa ya se cumplió luego de que el conjunto celeste empatara este martes en el Estadio Corregidora ante Querétaro. Este resultado favorece directamente al Guadalajara, pues en caso de conseguir la victoria la noche de este miércoles, Chivas superaría a la Máquina en la pelea por el primer lugar de la Tabla Anual, acercándose aún más al objetivo económico y deportivo.

Por supuesto, además de esperar los tropiezos de sus rivales, Chivas está obligado a ganar los dos partidos que le restan en la fase regular. De poco servirán los resultados de Toluca o Cruz Azul si los dirigidos por Gabriel Milito no cumplen con su parte en la cancha, por lo que el objetivo inmediato del equipo es sumar seis puntos en los encuentros restantes para mantener vivas todas sus aspiraciones.

¿Por qué es tan importante para Chivas asegurar el primer lugar en la Tabla General de la temporada 2025/2026?

Para Chivas, terminar en el primer lugar de la Tabla General Anual tiene un significado que va más allá del orgullo deportivo. Además de demostrar que fueron el equipo más regular durante toda la temporada, el club recibiría un premio económico cercano al millón de dólares para el conjunto que finalice en la cima del año futbolístico, una cantidad que podría resultar clave para invertir en fichajes estratégicos y renovaciones importantes de cara a la próxima campaña.