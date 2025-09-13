Las Chivas de Guadalajara jugarán frente al América el Clásico Nacional dentro de la Jornada 8 por el Torneo Apertura 2025, con la única finalidad de sacar un buen resultado que les permita salir del mal momento que atraviesan, donde el proyecto del técnico Gabriel Milito está en entredicho.

El Rebaño Sagrado llega a este partido que divide a México con apenas cuatro puntos colocado en la parte baja de la tabla general, ya que únicamente ha ganado un partido en lo que va de la campaña a cambio de cuatro derrotas y dos empates. Por lo tanto, medirse a las Águilas representa la mejor oportunidad para acabar con la mala racha.

1.- Horario

Las Chivas visitarán al América este sábado 13 de septiembre del 2025 en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México, con la obligación de sumar los tres puntos frente al acérrimo rival como no lo han hecho desde que se impusieron al Atlético de San Luis 4-3 antes de ir a la Leagues Cup.

Foto tomada de la Liga MX

2.- Árbitro

Óscar Mejía García será el silbante central de este partido y estará asistido por Christian Kiabek Espinoza y Enrique Isaac Bustos como auxiliares. Mientras que el cuarto árbitro será Iván Antonio López, en tanto que Diana Stephania Pérez y Enrique Martínez Sandoval estarán a cargo del VAR.

Foto tomada de la Femexfut

3.- Estadio

Este partido de vital importancia para el técnico Gabriel Milito, en su lucha por salir de los últimos lugares de la tabla general, se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, al sur de la capital del país que tiene asegurado el lleno al ser el juego que divide a todo México.

Las Águilas serán locales esta noche. Foto: Imago7/ Alexis Chavez

4.– Uniforme

Guadalajara será visitante por cuarta ocasión en esta certamen, pero podrá echar mano de su uniforme estelar que es con la camiseta rojiblanca con vivos en azul marino, el short en azul marino y la calcetas de la misma tonalidad.

5.- Transmisión

Este encuentro entre Guadalajara y los dirigidos por André Jardine se podrá ver por la señal en TV abierta de Televisa a través del Canal 5 para todo México, así como en TUDN en Estados Unidos. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.