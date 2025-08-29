Las Chivas de Guadalajara tienen una prueba de fuego en el partido por la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025, cuando se midan a Cruz Azul en un compromiso de vital importancia para el entrenador Gabriel Milito, quien está muy lejos de cumplir con las expectativas.

El Rebaño Sagrado apenas ha ganado un juego en lo que va del certamen regular de la mano del técnico argentino, que fue frente al Atlético de San Luis 4-3. En los demás duelos acumula tres derrotas y un empate que se dio la semana anterior contra los Xolos de Tijuana.

Chivas vs. Cruz Azul: Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7

Las Chivas le harán los honores a La Máquina en un compromiso de la Fecha 7 que se disputará a alas 19:07 horas en la cancha del Estadio Akron que tiene garantizado el lleno, ante el impacto que siempre genera tener en casa a uno de los clubes más grandes del país como son los celestes.

Milito solo ha ganado un juego con Chivas. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

Para mala fortuna de los seguidores que no puedan asistir al Gigante de Zapopan, este importante compromiso no se verá en TV abierta, ya que únicamente se podrá observar por la señal de Amazon Prime para todo México, mientras que en Estados Unidos se verá por Telemundo Deportes y en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.

Alineación probable de Chivas vs. Cruz Azul

Guadalajara no podrá contar con varios futbolistas titulares como Richard Ledezma y Daniel Aguirre, por lo que Gabriel Milito hará algunas modificaciones y así saltaría a la cancha.

Raúl Rangel estaría en la portería; en la defensa estarían Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, Bryan González y Alan Mozo, en el mediocampo, Erick Gutiérrez, Luis Romo y Santiago Sandoval, el frente Efraín Álvarez y Armando González.