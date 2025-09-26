Las Chivas de Guadalajara tienen enfrente un partido que puede marcar el futuro en los siguientes encuentros, cuando se midan a Puebla en un compromiso por la Jornada 11 dentro del Torneo Apertura 2025, con la enorme posibilidad de hilvanar su segunda victoria por primera vez en la temporada.

El Rebaño Sagrado llega con le ánimo por las nubes luego de vencer a Necaxa a media semana, con lo cual se quedaron a un punto de la zona de Play In. Cuentan con 11 unidades y se ubican en la posición 11 de la clasificación general, por lo que es vital sumar los tres puntos en la casa de La Franja.

1.- Horario

Las Chivas visitarán a Puebla este viernes 26 de septiembre del 2025 en punto de las 21:00 horas tiempo del centro de México, con el objetivo de sumar su segundo triunfo consecutivo del certamen y seguir con la inercia positiva.

Foto tomada de la Liga MX

2.- Árbitro

Ismael Rosario López será el silbante central de este partido y estará asistido por Jonathan Maximiliano Gómez y Jair de Jesús Sosa García como auxiliares. Mientras que el cuarto árbitro será Julio César Gil Jiménez, en tanto que Salvador Pérez Villalobos y Michel Caballero García estarán a cargo del VAR.

Foto tomada de la FMF.

3.- Estadio

Este partido representa una gran oportunidad para apagar algunas de las críticas sobre Gabriel Milito y se disputará en el Estadio Cuauhtémoc ubicado en el estado de Puebla que tiene asegurada una gran asistencia por la expectativa que siempre generan los rojiblancos.

Estadio de Puebla en el centro de México. (Foto: Agencia Enfoque/JAM MEDIA)

4.– Uniforme

Guadalajara será visitante por quinta ocasión vez en la temporada, pero podrá utilizar su uniforme estelar que es con la camiseta rojiblanca con vivos en azul marino, el short en azul marino y la calcetas en color blanco con algunos vivos en azul.

5.- Transmisión

Este encuentro entre Guadalajara y los dirigidos por Hernán Cristante, se podrá ver por la señal de Azteca Siete en televisión abierta para todo México y algunos lugares de Estados Unidos. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.