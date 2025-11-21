La próxima semana arrancan los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 y previo al partido de Ida entre el Club Deportivo Guadalajara y Cruz Azul, se reveló la sorpresa que está preparando Gabriel Militopara sorprender a Nicolás Larcamón y a sus pupilos.

El periodista Alex Ramírez dio a conocer en su reporte con TV Azteca Jalisco, cómo está trabajando Chivas para la serie frente al equipo capitalino, asegurando que el estratega argentino podría cambiar las formas tanto en el juego de Ida como en el compromiso de Vuelta en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

“En Guadalajara dicen, aseguran que pudieran cambiar las formas en las cuales el equipo ha enfrentado en los últimos partidos, sobre todo de local. Es cierto que es un equipo vertical, que es un equipo que busca estar encima del arco rival, pero ahora hablan de mayor intensidad, de tener al rival siempre metido sobre su arco, y es una de las sorpresas que traen, además de una y otra jugada que han preparado”.

“Si todo se da de acuerdo con lo que tienen planeado, el de Vuelta van a tratar de llevar otro tipo de partido. Jugar con la desesperación del rival siempre y cuando el marcador sea favorable”, agregó Alex Ramírez.

¿Cuándo será el partido de Ida y Vuelta entre Cruz Azul y Chivas?

Como todavía falta un invitado a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, la Liga MX todavía no da a conocer las fechas y horarios, pero se presume que el Club Deportivo Guadalajara entre en acción el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron y el domingo 30 se lleve a cabo la Vuelta en la Ciudad de México.