Armando ‘Hormiga’ González tuvo una gran noche este sabado. El atacante mexicano firmó un triplete en el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas y gracias a estas anotaciones se encuentra en la cima de la tabla de goleo junto con Paulinho.

Si bien, el principal objetivo de nuestras Chivas es clasificar directo a la fiesta grande del futbol mexicano, el segundo, de acuerdo con Gabriel Milito, es ayudar en los próximos dos partidos al canterano del Rebaño Sagrado para que gane el campeonato individual.

“Muy contento por el partido que hizo ‘Hormiga’ (González). Es el finalizador, todos los equipos que pretenden ser protagonistas, deben tener un goleador y nosotros lo tenemos. Los goles tienen que ver con la producción del equipo. Ahí se unen las dos cosas. Ojalá siga por este camino, así lo deseo para el bien de todos nosotros. Ojalá tenga la posibilidad de competir por ser el máximo goleador, quedan partidos y si siguen estas rachas y el equipo le ayuda a generar situaciones, a lo mejor tenga la recompensa de recibir ese galardón”, comentó.

Cabe mencionar que con su triplete frente a los ‘Zorros’, Armando ‘Hormiga’ González llegó a 10 anotaciones en el Torneo Apertura 2025, no obstante, al artillero de los Diablos Rojos del Toluca todavía le falta disputar la Fecha 15 contra los Tuzos del Pachuca, pero la intención del Club Deportivo Guadalajara es buscar que su jugador gane el título de goleo.

Gabriel Milito firme con el proceso que debe llevar la ‘Hormiga’ González

En conferencia de prensa Gabriel Milito reiteró que el proceso de Armando ‘Hormiga’ González debe ir con calma y con los pies en la tierra a pesar del gran momento que vive con Chivas en el Torneo Apertura 2026.

“Pienso lo mismo de la ‘Hormiga’. El otro día tuvo tres situaciones de hacer gol contra Querétaro y a lo mejor algunos dudaban. Y hoy mete tres goles. Que él esté tranquilo y se lo recomiendo, que tenga los pies en el suelo y con mucha humildad. Vamos a seguir sosteniendo este comportamiento porque a veces te confundes. Es invitarlo a que siga por este camino y claro que está dando resultado”, finalizó.