Chivas ha tenido un inicio de torneo prácticamente perfecto en el Clausura 2026, y aunque apenas se han disputado dos Jornadas y es momento de mantener los pies en la tierra, el nivel colectivo e individual del equipo invita al optimismo. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la solidez defensiva, misma que ha llevado al Guadalajara a no recibir gol en sus dos primeros compromisos.

El Rebaño Sagrado es el único equipo del torneo que puede presumir su portería imbatida, pues incluso el actual campeón, Toluca, ya ha recibido anotaciones pese a estar por encima en la Tabla General. Esto no es casualidad, ya que al buen trabajo defensivo del equipo se suma el gran momento de Raúl Rangel, quien se ha mostrado seguro y confiable, levantando la mano con fuerza para ser considerado como titular de la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

Tras el triunfo ante Juárez, Gabriel Milito dejó claro que este logro no es mérito de una sola línea, sino del trabajo colectivo. El estratega argentino destacó el compromiso de todo el equipo para defender, la concentración y la atención durante los partidos, subrayando que la solidez defensiva es una prioridad en este torneo para mantenerse siempre en partido, gracias a un comportamiento colectivo que ha sido muy positivo tanto al atacar como al defender.

“El mérito es el compromiso de todo el equipo para defender. La concentración, la atención. Consideramos muy importante este torneo esa solidez defensiva que nos permita siempre estar en partido. En líneas generales, el comportamiento colectivo de todo el equipo ha sido muy bueno, desde el esfuerzo, la colaboración tanto para jugar como para defender”, declaró Milito en conferencia de prensa.

Lo más llamativo es que, a pesar de esta fortaleza defensiva, Chivas no ha tenido que sacrificar su vocación ofensiva. El equipo ha generado múltiples opciones de peligro en ambos encuentros, mostrando un estilo dominante y propositivo, aunque la contundencia sigue siendo un aspecto a mejorar, pues solo se han marcado tres goles, un pendiente que ya arrastraban desde el torneo pasado.

Querétaro podría ser otro triunfo para Chivas donde mantengan la portería en cero

El siguiente reto para el Guadalajara será recibir al Querétaro este sábado en el Estadio Akron, un rival que no ha podido ganar en el Clausura 2026, tras empatar 1-1 ante Pumas y caer 1-2 en casa frente a Xolos. Por ello, Chivas parte como favorito y, sin caer en excesos de confianza, tiene todo para sumar otro triunfo y, posiblemente, mantener nuevamente la portería de Raúl Rangel en cero.