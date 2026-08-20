Según lo mostrado en las semanas recientes, el entrenador argentino le estaría dando más oportunidades al '4K' por encima de Ángel Sepúlveda.

Gabriel Milito deberá realizar ajustes en el estilo de juego a partir de ahora debido a la salida de Armando González rumbo al Olympiacos, en donde deberá recurrir a otro centro delantero del plantel en donde las opciones solamente se reducen a Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

La realidad es que la Hormiga era el delantero en el que recaía en gran medida la responsabilidad goleadora del Guadalajara, por lo que ahora otro artillero deberá tomar esa responsabilidad, en donde según lo mostrado por el timonel argentino en las semanas recientes, su candidato número 1 sería Ricardo Marín.

Aunque es cierto que Ángel Sepúlveda fue el delantero que arrancó el torneo como titular en el partido contra el Toluca, también es verdad que su participación se ha ido tornando cada vez más escasa, dándole más oportunidades al ‘4K’ tanto en el torneo de Liga MX como en la Leagues Cup.

Durante el último partido de la competencia contra los clubes de la MLS, contra el Seattle Sounders e inclusive en el regreso al Apertura 2026 frente a Santos Laguna, Gabriel Milito envió de titular a Ricardo Marín, en donde el delantero ha tenido una buena participación, anotando gol en ambos partidos, aunque contra el club norteamericano le fue anulado.

Los números de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín en el Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos?

El próximo partido del Guadalajara en el Apertura 2026 se disputará el próximo sábado 22 de agosto cuando reciban en la cancha del Estadio Akron a los Xolos de Tijuana, partido que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.