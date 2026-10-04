El Guadalajara desea mantenerse en ritmo de competencia pese a las ausencias de casi una decena de jugadores, por lo que ensayarán contra las Águilas.

Chivas y América son dos de los grandes protagonistas del Apertura 2026, por lo que no se pueden dar el lujo de relajarse, ni siquiera en la Fecha FIFA, por lo que los dos clubes más importantes de México pactaron un duelo amistoso que le servirá a Gabriel Milito para seguir afinando detalles de cara al cierre de la fase regular de la Liga MX.

Guadalajara y Águilas protagonizaron un partidazo de poder a poder hace unas semanas al empatar a dos goles de forma dramática, por lo que es evidente que la rivalidad entre ambas instituciones está más viva que nunca, aunque en esta ocasión los equipos desean puliendo detalles de cara a la segunda mitad del campeonato mexicano.

Gabriel Milito tendrá la oportunidad de observar, en un partido de calibre a varios juveniles a los que les ha venido siguiendo la pista, además, de darle minutos a varios elementos que no han podido tener regularidad en el torneo y que es necesario que incrementen su nivel para ayudarle al equipo de cara a la Liguilla.

¿Hora y opciones para ver el Chivas vs. América amistoso?

El partido entre el Guadalajara y el América en Oakland se disputará este domingo 4 de octubre, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México, en donde las opciones para verlo será por Vix Premium y Layvtime.

Posible alineación de Chivas vs. América

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Rey

Carlos Hernández

Jonathan Pérez

Omar Govea

Fernando González

Efraín Álvarez

Kevin Castañeda

Ángel Sepúlveda

Posible alineación de América vs. Chivas