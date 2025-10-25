El Clásico Tapatío se juega esta noche en la Jornada 15 del Apertura 2025, un duelo en el que Chivas y Atlas se enfrentan no solo por la rivalidad, sino porque el Rebaño Sagrado necesita sumar 3 puntos que le permitan acercarse a los primeros lugares y aspirar a la Liguilla directa en el cierre del torneo.

Por la importancia del encuentro, Gabriel Milito buscará mandar su mejor once al campo. Sin embargo, tiene dos situaciones que resolver en el medio campo: la baja confirmada de Richard Ledezma, quien fue expulsado ante Querétaro, y la duda sobre Bryan González, quien terminó el juego pasado con molestias.

El Cotorro sufrió un golpe en la cadera durante el duelo de media semana, lo que le impidió terminar el partido e incluso lo dejó fuera de un entrenamiento. Aunque está incluido en la convocatoria para enfrentar al Atlas, su presencia como titular aún está en duda y dependerá de cómo se sienta durante el calentamiento previo.

En caso de que González no pueda iniciar, las opciones principales de Milito son Miguel Gómez, quien entraría como reemplazo natural en la banda izquierda, o Efraín Álvarez, quien ya ocupó esa posición ante Necaxa, partido que Chivas ganó con solvencia y buena actuación ofensiva.

Gabriel Milito podría usar una opción que dejó Veljko Paunović

Una alternativa menos común, pero posible, es que Roberto Alvarado sea quien juegue por ese sector, pues ya lo ha hecho anteriormente con Veljko Paunović, ocupando el rol de interior o extremo mixto, aportando equilibrio entre ataque y recuperación.

