Chivas enfrenta esta noche a Querétaro por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. De cara a este duelo, repasamos cómo formaría el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito ante los dirigidos por Esteban González.

El Guadalajara viene de lograr dos victorias consecutivas, primero frente a Pachuca y luego frente a los Bravos de Juárez con un agónico gol de Yael Padilla. Además, el Rebaño es el único equipo que aún no ha recibido goles y buscará mantener el liderato.

Asimismo, Chivas sabe que debe sacar una buena cantidad de puntos en este inicio para empezar a consolidarse en puestos de Liguilla directa, más si se tiene en cuenta que durante febrero, al Rebaño le tocará enfrentar a América, Cruz Azul y Toluca de manera consecutiva.

Probable alineación de Chivas

  • Raúl Rangel
  • Richard Ledezma
  • Daniel Aguirre
  • Luis Romo
  • José Castillo
  • Bryan González
  • Omar Govea
  • Brian Gutiérrez
  • Roberto Alvarado
  • Efraín Álvarez
  • Armando González
  • DT: Gabriel Milito

Probable alineación de Querétaro

  • Guillermo Alisson
  • Jaime Gómez
  • Diego Reyes
  • Lucas Abascia
  • Francisco Venegas
  • Jean Unjanque
  • Santiago Homenchenko
  • Michael Carcelén
  • Fernando González
  • Lucas Rodríguez
  • Alí Ávila
  • DT: Esteban González