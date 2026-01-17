Chivas enfrenta esta noche a Querétaro por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. De cara a este duelo, repasamos cómo formaría el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito ante los dirigidos por Esteban González.
El Guadalajara viene de lograr dos victorias consecutivas, primero frente a Pachuca y luego frente a los Bravos de Juárez con un agónico gol de Yael Padilla. Además, el Rebaño es el único equipo que aún no ha recibido goles y buscará mantener el liderato.
Asimismo, Chivas sabe que debe sacar una buena cantidad de puntos en este inicio para empezar a consolidarse en puestos de Liguilla directa, más si se tiene en cuenta que durante febrero, al Rebaño le tocará enfrentar a América, Cruz Azul y Toluca de manera consecutiva.
Probable alineación de Chivas
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Daniel Aguirre
- Luis Romo
- José Castillo
- Bryan González
- Omar Govea
- Brian Gutiérrez
- Roberto Alvarado
- Efraín Álvarez
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Probable alineación de Querétaro
- Guillermo Alisson
- Jaime Gómez
- Diego Reyes
- Lucas Abascia
- Francisco Venegas
- Jean Unjanque
- Santiago Homenchenko
- Michael Carcelén
- Fernando González
- Lucas Rodríguez
- Alí Ávila
- DT: Esteban González