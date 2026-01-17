Chivas enfrenta esta noche a Querétaro por la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. De cara a este duelo, repasamos cómo formaría el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito ante los dirigidos por Esteban González.

El Guadalajara viene de lograr dos victorias consecutivas, primero frente a Pachuca y luego frente a los Bravos de Juárez con un agónico gol de Yael Padilla. Además, el Rebaño es el único equipo que aún no ha recibido goles y buscará mantener el liderato.

Asimismo, Chivas sabe que debe sacar una buena cantidad de puntos en este inicio para empezar a consolidarse en puestos de Liguilla directa, más si se tiene en cuenta que durante febrero, al Rebaño le tocará enfrentar a América, Cruz Azul y Toluca de manera consecutiva.

Probable alineación de Chivas

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Romo

José Castillo

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Probable alineación de Querétaro