Las lesiones han sido una maldición para Chivas a lo largo de este Apertura 2025 con Gabriel Milito en la dirección técnica; sin embargo, de cara al cierre de la fase regular, el entrenador argentino estaría recuperando a más y más futbolistas para poder encarar la Fase Final, en donde uno de los que falta es Alan Mozo.

El lateral surgido de la cantera de Pumas sufrió una desafortunada lesión en la rodilla previo al Clásico Nacional contra América, en donde diversas fuentes aseguraban que su regreso a la actividad se suscitaría hasta el próximo torneo, pero eso no sería del todo cierto.

Aunque ingresó a quirófano, Alan Mozo ya se encontraría en la recta final de su proceso de rehabilitación, en donde ya estaría entrenando en cancha, con balón y junto a sus compañeros en diversas etapas de la práctica, por lo que su vuelta a la actividad estaría muy próxima.

A través de las redes sociales oficiales de Chivas se compartió un video en el que se le aprecia al lateral jugando fut-tenis junto algunos compañeros, en donde se percibe que está integrado con total normalidad y sin rastro de molestia en la rodilla lastimada.

¿Cuándo reaparecería Alan Mozo con Chivas?

Debido a la jornada doble que se está jugando en la Liga MX, el regreso de Alan Mozo podría concretarse, aproximadamente, en la jornada 16 cuando los tapatíos visiten al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo el 2 de noviembre.