Las Chivas de Guadalajara tenían la intención de que se disputará el partido contra Puebla este viernes, correspondiente a la Jornada 11 por el Torneo Apertura 2025 en el Estadio Cuauhtémoc, sin embargo, las condiciones de la cancha obligaron a cambiarlo para esta tarde a las 17:00 horas.

Aunque el césped del inmueble sigue sin estar al 100%, todo depende de que no haya una nueva precipitación fuerte para que se realice el compromiso que es de vital importancia para ambos conjuntos, ya que el Rebaño Sagrado quiere seguir escalando posiciones y La Franja salir del último lugar.

Fue a través de las redes sociales de Chivas donde lanzaron una publicación que deja muestra de la incertidumbre que se vive en el equipo que dirige Gabriel Milito, ya que tampoco pueden confirmar que este encuentro se lleve a cabo en tiempo y forma.

Foto tomada de Instagram

“Qué hoy sí se juegue ¡Nos vemos nuevamente en el Estadio Cuauhtémoc, ChivaHermanos! ¡Unidos por esos 3 puntos!”, fue lo que se pudo leer en la publicación donde los tapatíos esperan, al igual que todos los aficionados, que por fin se pueda jugar el duelo.

Chivas busca su segundo triunfo consecutivo

En todo lo que va de la campaña, Guadalajara no ha logrado ganar dos partidos al hilo, por lo cual es una buena oportunidad de hacerlo esta tarde contra Puebla. Los tapatíos tienen 12 puntos y se ubican en la posición 10 de la tabla general, si logran ganar subirían al menos a la casilla 9 si es que Pumas de la UNAM pierde o empata contra América.