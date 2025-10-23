Es un hecho que Richard Ledezma está descartado en Chivas luego de que haya sido expulsado frente a Querétaro. El sábado el Guadalajara enfrenta a Atlas y reportan que sí Gabriel Milito decide jugar con línea de cinco el reemplazante de Richy será Roberto Alvarado.

Enormes problemas debe resolver el entrenador argentino para un Clásico Tapatío que le viene siendo esquivo al Rebaño Sagrado. En los últimos dos juegos que llevaron adelante los rojinegros dejaron a los rojiblancos fuera de la Fiesta Grande.

Una de las grandes dudas que surge en Chivas es cómo hará Gabriel Milito para reemplazar a Richard Ledezma especialmente porque todo indica que Miguel Gómez jugaría por la izquierda para reemplazar a Bryan González, quien sería baja según lo informado por Alex Ramírez.

Roberto Alvarado podría reemplazar a Richard Ledezma. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, César Huerta dio a conocer que Roberto Alvarado se perfila a jugar como un lateral derecho ofensivo si el entrenador argentino decide jugar con línea de cinco. De jugar con línea de cuatro Diego Campillo podría oficiar como lateral derecho, por lo que restará saber si Luis Romo juega en el mediocampo.

¿Quién reemplazaría a Armando González en Chivas?

Armando González es uno de los jugadores que está en algodones para enfrentar a Atlas por el Apertura 2025. Según lo informado por César Huerta, Chicharito Hernández sería titular si se encuentra al 100% para jugar.