El Club Deportivo Guadalajara se encuentra preparando para su partido ante los Gallos Blancos del Querétaro como parte de la Fecha 3 del Torneo Clausura 2026 luego de iniciar el certamen con el pie derecho con dos triunfos.

El equipo de Gabriel Milito viene de vencer en la Jornada 1 a los Tuzos del Pachuca 2-0, mientras que en la Fecha 2 derrotaron por la mínima a los Bravos de Juárez de último minuto, por lo que llegarán con la motivación a tope al cotejo contra los queretanos en busca de su tercer triunfo en el Torneo Clausura 2026.

Por su parte, los pupilos de Esteban González van por su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 ya que en su debut empataron 1-1 con los Pumas y el fin de semana pasado perdieron 1-2 ante los Xolos de Tijuana.

¿Cuál sería la posible alineación de Chivas ante Querétaro?

Bien dicen que equipo que gana repite y así seguiría Gabriel Milito con sus Chivas para la Jornada 3 ante los Gallos Blancos del Querétaro, con el mismo once estelar que en las dos fechas pasadas.

El Club Deportivo Guadalajara iniciaría el partido con Raúl “Tala” Rangel en la portería; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, José Castillo y Bryan González en la defensa; Luis Romo, Brian Gutiérrez y Omar Govea en el mediocampo; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando “Hormiga” González en la delantera.