Chivas está viviendo una severa crisis de resultados, por lo que es urgente que la escuadra comandada por Gabriel Milito comience a hilvanar triunfos que le permitan empezar a escalar en la tabla de posiciones; sin embargo, para el duelo contra Cruz Azul no podrá echar mano de varios elementos.

La realidad es que dentro del Guadalajara hay una seguidilla de malas noticias con respecto a las constantes lesiones musculares que se están registrando en el plantel, por lo que las ausencias se están volviendo una constantes.

La prueba de ello es que el timonel rojiblanco tiene seis bajas por lesión y se trata de Leonardo Sepúlveda, José Castillo, Omar Govea, Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Alan Pulido.

Por otro lado, además de estas ausencias, se suman las de Raúl Martínez y el portero Eduardo García, quienes quedaron fuera de la convocatoria por mera decisión del cuerpo técnico de Gabriel Milito.

¿Quién será la novena ausencia contra Cruz Azul?

Gabriel Milito mandó a llamar a 22 futbolistas para recibir a La Máquina, por lo que un elemento quedaría fuera de la convocatoria de último minuto, en donde en caso de continuar con la tendencia, sería Isaác Brizuela, aunque en esta ocasión, el Conejo no tuvo actividad con la Sub 21 como lo venía haciendo durante todo el Apertura 2025.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.